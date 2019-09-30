شكرا لقرائتكم امير مرتضى: الأهلي استعد بشكل أقوى من الزمالك في السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي الأهلي استعد لمباراة السوبر بشكل أقوى من الابيض.

وقال أمير في تصريحات إذاعية : البداية لميتشو كانت قوية ومبشرة، نحن لم نتعاقد مع مدرب من اجل الفوز بمباراة، نحن تعاقدنا معه من أجل المنافسة على أربعة بطولات.

واكد : طبيعي أن نفوز ونخسر، أما عن مباراة السوبر فالاهلي استعد بشكل اقوى منا، وكان تركيزه أكبر، وهذا ليس معناه ان "نهد" الجهاز الفني واللاعبين، ولكن لابد ان نتعلم من الاخطاء.

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وتابع : تواصلت مع ميتشو قبل قدومه للزمالك بأربعة اشهر، وحلل معي اداء اللاعبين بشكل جيد، وكان "حافظ" اللاعبين قبل قدومه.

واتم كلماته : ميتشو اشاد بلاعبي الزمالك مشيرا ا بانهم "أفضل كواليتي" تعامل معه في أفريقيا حتى الان، وانه لا يوجد بينه وبين اللاعبين أي مشاكل.