شكرا لقرائتكم امير مرتضى: الأهلي استعد بشكل أقوى من الزمالك في السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أمير في تصريحات إذاعية : البداية لميتشو كانت قوية ومبشرة، نحن لم نتعاقد مع مدرب من اجل الفوز بمباراة، نحن تعاقدنا معه من أجل المنافسة على أربعة بطولات.
واكد : طبيعي أن نفوز ونخسر، أما عن مباراة السوبر فالاهلي استعد بشكل اقوى منا، وكان تركيزه أكبر، وهذا ليس معناه ان "نهد" الجهاز الفني واللاعبين، ولكن لابد ان نتعلم من الاخطاء.
وتابع : تواصلت مع ميتشو قبل قدومه للزمالك بأربعة اشهر، وحلل معي اداء اللاعبين بشكل جيد، وكان "حافظ" اللاعبين قبل قدومه.
واتم كلماته : ميتشو اشاد بلاعبي الزمالك مشيرا ا بانهم "أفضل كواليتي" تعامل معه في أفريقيا حتى الان، وانه لا يوجد بينه وبين اللاعبين أي مشاكل.
كانت هذه تفاصيل خبر امير مرتضى: الأهلي استعد بشكل أقوى من الزمالك في السوبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.