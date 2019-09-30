شكرا لقرائتكم دقيقة حداد فى سوبر السلة بين الزمالك والجزيرة على روح رئيس اللجنة الأولمبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقف المتواجدين فى صالة الشباب والرياضة بأكتوبر التى تستضيف مباراة السوبر بين فريق الزمالك والجزيرة الوقوف دقيقة حداد على روح محمود احمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اتحاد السلة الأسبق خلال تكريم مدحت وردة . ويكرم اتحاد السلة مدحت وردة أسطورة السلة بين شوطى المباراة بعد اختياره ضمن قاعة المشاهير من جانب الاتحاد الدولي العام الجارى . وكرّم الاتحاد الدولى لكرة السلة وردة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضى، وتحدث وردة باللغة العربية ووجه الشكر للاتحاد الأفريقى والدولى للعبة على اختياره لهذا المكان

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