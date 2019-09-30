شكرا لقرائتكم الجزيرة بطلا لسوبر السلة على حساب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج فريق الجزيرة لكرة السلة ببطولة السوبر عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 93 -83 بالمباراة التى انتهت منذ قليل على صالة مدينة السادس من أكتوبر .

وظهر لاعبى الفريقين بروح عالية خلال أحداث اللقاء والجدية و الاصرار على حصد بطولة كأس السوبر المحلى و جاء حضور جماهيرى كبير من قبل الفريق الأبيض الذى دخل أثناء اللقاء مما أوقف المباراة أكثر من مره ولكن تمت الموافقة من مسئولى فريق الجزيرة ولكن بشرط الالتزام بالتشجيع المثالى .

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وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائي بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلاً للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

كما قام مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة بتسليم مدحت وردة أسطورة السلة درع الاتحاد خلال تكريمه على هامش مباراة السوبر التى تجمع فريق الزمالك والجزيرة بصالة الشباب والرياضة ، وشهد قبلها دقيقة حداد لمحمود أحمد علي رئيس اللجنة الاوليمبية السابق .

وكرّم الاتحاد الدولى لكرة السلة وردة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضى، وتحدث وردة باللغة العربية ووجه الشكر للاتحاد الأفريقى والدولى للعبة على اختياره لهذا المكان