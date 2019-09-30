شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : هدفنا لقب أفريقيا وليس هناك أزمة مع صالح جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هدف الفريق الأساسي هو الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية : بدايتنا جيدة، ولكن مشوار الدوري مازال طويلا، هدفنا الأكبر هو حصد لقب دوري الأبطال، وبالتأكيد حصد باقي البطولات، ولكن أفريقيا هو الهدف الأساسي.

واردف : دوري المجموعات "لتجميع النقاط، وصعوبته تكمن في الاندية العربية المنافسة، وبالتأكيد كل ماكانت المجموعة قوية كل ما كان أفضل.

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وتحدث غن المدير الفني فايلر : جعل كل لاعبي الاحمر "جعانين كرة" وهذا الامر جيد، حينما نحتاج لأي لاعب نجده جاهز بشكل كامل.

وتطرق للحديث عن مواجهة الانتاج الحربي الاربعاء المقبل بالدوري قائلا : مباراة صبعة أمام فريق جاهز ويملك لاعبين جيدين، نحترم كل الفرق.

واختتم كلماته بالحديث عن صالح جمعة قائلا : هو لاعب وسط مجموعة من اللاعبين، ليس لدينا أي مشكلة مع أحد، هناك لائحة تطبق على من يتغيب، وصالح جاهز اذا احتاجه المدرب في أي وقت.