توخل يدعو كافاني للصبر قبل العودة الى صفوف باريس سان جرمان









اسماء السيد - أعلن الألماني توماس توخل مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي الاثنين أن مهاجمه الأورغوياني إدينسون كافاني الذي سيغيب عن مباراة الثلاثاء ضد غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يحتاج الى "القليل من الصبر" قبل العودة الى صفوف بطل فرنسا.

وقال توخيل عشية حلول فريقه ضيفا على منافسه التركي ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الأولى في دوري الأبطال "قام +ادي+ بالتدرب (الأحد) دون ألم ولكن لم يكن مرتاحا في الكرات الرأسية والتحركات والسرعة والتسديدات... ما زلنا بحاجة إلى القليل من الصبر".

ويغيب كافاني، الهداف التاريخي للنادي الباريسي، عن صفوف الفريق منذ تعرضه لإصابة عضلية في أواخر آب/أغسطس.

ورداً على سؤال حول مدى استعداد لاعبه الجديد الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليكون من ضمن خطته في الهجوم أسوة بما حصل خلال مباراة الجولة الأولى مع ريال مدريد الإسباني (3-صفر)، قال توخل "بصراحة، لا أعرف كم هي نسبة جهوزيته (...) كان معنا في بوردو (السبت) ولكن فقط خلال الدقائق العشر الأخيرة، لم يلعب منذ بضعة أسابيع".

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واستعاد الفريق مهاجمه كيليان مبابي بعد غيابه لخمسة أسابيع بسبب الإصابة. وأشار توخل الى أن الجهاز الفني سيقرر مساء الإثنين ما إذا كان مبابي والمهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ سيشاركان في مباراة الثلاثاء، موضحا "لن يكون الأمر سهلاً ولكننا سنجد الحل".

وأشار توخل الى أن مبابي لن يكون قادرا على خوض المباراة كاملة غدا، وأن القرار سيكون "بشأن ما اذا كان يبدأها (كأساسي) أو ينهيها".

ويعاني سان جرمان من معضلة في خط الهجوم لمباراة الغد، نظرا لأن نجمه البرازيلي نيمار لن يتمكن من خوضها على خلفية عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل الاتحاد القاري للعبة (ويفا).

ويتصدر سان جرمان ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من فوزه على النادي الملكي الإسباني في الجولة الأولى، بينما يحتل غلطة سراي نادي مدينة اسطنبول، المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادله السلبي في مباراته الأولى مع كلوب بروج البلجيكي.

