بوكيتينو "سعيد" بتشكيلته قبل لقاء بايرن ميونيخ









اسماء السيد - أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سعادته بتشكيلة فريقه توتنهام الإنكليزي عشية استضافته بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الثانية لمنافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد أسابيع شهدت تفاوتا في نتائج الفريق.

وعانى توتنهام لإيجاد التناسق المطلوب هذا الموسم بعد فترة انتقالات صيفية غير مستقرة، وتقارير عن رغبة لاعبين أساسين من بينهم الدنماركي كريستيان إريكسن والبلجيكي يان فيرتونغن بالرحيل.

وبعد الخروج من كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة الأسبوع الماضي أمام مضيفه كولشستر يونايتد من الدرجة الثالثة بركلات الترجيح، ألقى بوكيتينو باللوم على ما اعتبره "أجندات مختلفة في الفريق".

لكن "سبيرز" اللندني حقق فوزا على ساوثمبتون بنتيجة 2-1 السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز، ما ساهم في تقدمه الى المركز الخامس في جدول الترتيب وتهدئة المخاوف بشأن أداء وصيف ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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وأشار بوكيتينو الإثنين إلى أن الفريق حقق نقطة واحدة فقط في الموسم الماضي بعد ثلاث مباريات، لكنه استمر في المسابقة القارية إلى أن بلغ المباراة النهائية، مقللاً من أهمية النتائج الحالية التي بدأها بتعادل مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-2 في مباراة الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية في المسابقة الأوروبية، بعدما كان متقدماً 2-صفر.

وقال مدرب توتنهام في مؤتمره الصحافي عشية استضافة بايرن "أنا سعيد للغاية بالفريق ونحن في وضع يسمح لنا بكل شيء (...) علينا أن نكون هادئين وأن نكون أقوياء في عقليتنا. الأمر الأهم هو الإيمان والروح".

من جانبه قلل المدافع فيرتونغن من الشائعات التي تتحدث عن تباينات داخل غرفة الملابس، وقال "أنا لا أذهب إلى هذا الحد، فالحالة المزاجية في هذه المرحلة جيدة (...) حققنا فوزا جيدا السبت. أظهرنا من نحن".

ورفض البلجيكي التطرق الى مفاوضات تجديد عقده، مكتفيا بالحديث عن وجود "حركة" دائما في هذا المجال. أضاف "أنا طموح للغاية، وأشعر أنه تتبقى لدي بضع سنوات جيدة. آمل في أن أتمكن من مساعدة الفريق. إنه موسمي الثامن هنا (...) أشعر بالراحة لكل ما قدمته في هذه المسيرة".

ويخوض توتنهام مباراة الغد على ملعبه في شمال لندن ضد بايرن بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية والمتصدر الحالي لترتيب البوندسليغا. ويتصدر النادي البافاري أيضا المجموعة الثانية في دوري الأبطال بعد فوزه العريض في الجولة الأولى على سلافيا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة.