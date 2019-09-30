"فيفا" يلزم كارديف دفع ستة ملايين يورو لنانت في قضية انتقال سالا









اسماء السيد - ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين نادي كارديف سيتي الويلزي المشارك في بطولة إنكلترا، دفع مبلغ ستة ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي بدل انتقال الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.

وكان نانت قد تقدم بشكوى أمام "فيفا" في شباط/فبراير إثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي من الدوري الممتاز الى دوري الدرجة الإنكليزية الأولى، دفع قيمة صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغة 17 مليون يورو، بعدما لقي الأرجنتيني حتفه بسقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت الفرنسية الى العاصمة الويلزية، في بحر المانش في 21 كانون الثاني/يناير.

وقال الفيفا في بيان الإثنين إن لجنة أوضاع اللاعبين توصلت إثر اجتماع عقدته في 25 أيلول/سبتمبر الحالي، الى أن على كارديف "دفع مبلغ ستة ملايين يورو هي الدفعة الأولى بموجب اتفاق الانتقال الذي توصل اليه بين الطرفين في 19 كانون الثاني/يناير 2019".

وردا على سؤال بشأن ما تبقى من قيمة الانتقال، شدد الفيفا في رسالة لوكالة فرانس برس على أنه "لا يمكنه التعليق في هذه المرحلة على دفعات مستقبلية محتملة أو شروط أخرى في اتفاق الانتقال".

وأشار الاتحاد الدولي الى أن اللجنة "التي لم تغفل عن بالها أبدا الظروف المحددة والاستثنائية لهذا الوضع المأسوي خلال مناقشاتها بشأن النزاع القائم، امتنعت عن فرض تكاليف إجرائية على الأطراف المعنيين".

Advertisements

وأوضح الفيفا الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقرا له، أنه أبلغ الأطراف اليوم بقراره، مشيرا الى أنه "خلال مهلة تمتد عشرة أيام، يمكن لناديي كارديف ونانت طلب نسخة من الأسس التي تم بموجبها اتخاذ القرار، والقابل للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان".

وفي تعليقه على قرار الاتحاد الدولي، أشار كارديف الى أنه "أخذ علما بالقرار المعلن اليوم"، وأنه سيطلب "توضيحا إضافيا من الفيفا على المعنى الدقيق لبيانه، بغرض اتخاذ قرار (...) بشأن خطواتنا المقبلة".

وقضى سالا في سن الثامنة والعشرين مع الطيار ديفيد إيبوتسون الذي لم يعثر على جثته بعد، لدى تحطم طائرة صغيرة كانا على متنها، في بحر المانش، حين كان المهاجم في طريقه من نانت الى كارديف بعد اتفاق على انتقاله مقابل صفقة قياسية للنادي الويلزي.

ودخل الناديان في تجاذب بشأن رسوم الصفقة، فيما أفاد مصدر مقرب من كارديف سيتي وسائل إعلام إنكليزية مطلع العام الحالي، أن النادي لا يدين بشيء إلى نانت لأنه يعتبر العقد "لاغيا وباطلا".

وأشارت وسائل إعلام إنكليزية في حينه الى عقد سالا الذي وقعه مع كارديف تم رفضه من قبل رابطة الدوري الممتاز، وقد لقي اللاعب حتفه قبل أن يتمكن من التوقيع على عقد جديد، إضافة إلى ضلوع الطرفين بخلاف بشأن ما إذا كان قد وافق على التوقيع على عقد جديد أم لا.

واعتبر رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو في تصريحات سابقة أن هذه القضية تتمحور حول "وضع إنساني لا يتسبب لنا بالحزن (فقط) بل أكثر من ذلك"، مضيفا "هذه مأساة، وكل ما يمكنني القيام به هو توجيه التحية لعائلته. بالنسبة لما يتبقى، هيئات الفيفا ستتولى الموضوع وآمل في أن يتوصل الناديان الى اتفاق".