ميرام يعتذر عن الالتحاق بصفوف العراق والاتحاد المحلي يتهمه بـ "التنصل"









اسماء السيد - فاجأ العراقي جستن ميرام لاعب فريق كولمبوس كرو الأميركي الجهاز الفني لمنتخب بلاده لكرة القدم، باعتذاره عن الالتحاق بصفوفه، وذلك بعد ساعات من إدراج اسمه في تشكيلة "أسود الرافدين" لمباراتيه المقبلتين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستقبل المنتخب العراقي منتخب هونغ كونغ في 10 تشرين الأول/اكتوبر على ستاد البصرة الدولي، ويحل ضيفاً على نظيره الكمبودي في 15 منه.

ونقل الاتحاد في بيان الإثنين عن المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس "بأعذار واهية وتنصل واضح عن مهمة المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة، أبدى اللاعب جستن ميرام عدم رغبته بالالتحاق بالمنتخب".

وقال كوركيس الذي لم يتطرق الى أسباب الاعتذار "تعرضنا للصدمة من كلام اللاعب ميرام وحاولنا ان نثنيه لحاجة المنتخب له في أهم مباراتين مقبلتين، لكنه أصر على عدم الالتحاق"، مضيفا "أبلغت المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بهذا الاعتذار والأخير أبدى انزعاجه وطلب مني ان أعاود الاتصال باللاعب لثنيه في محاولة أخرى، الا انه جدد اعتذاره".

ويعد ميرام (30 عاما) أحد أبرز لاعبي خط وسط المنتخب العراقي ويعوّل عليه الجهاز الفني في حسم المباريات بفضل ما يتمتع به من خبرة فنية ومهارات فردية تسخر لبقية زملائه.

وساهم ميرام بإنقاذ المنتخب العراقي في مباراة الجولة الأولى من التصفيات في المجموعة الثالثة، وذلك بالتعادل 1-1 أمام البحرين.

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وسبق للاتحاد العراقي تعيين الدولي السابق رحيم حميد مساعدا لكاتانيتش في خطوة تهدف الى تعزيز رؤية الجهاز الفني للمنتخب بعد الانتقادات التي طالت السلوفيني اثر التعادل المخيب أمام البحرين.

ويتصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة بأربع نقاط (من مباراتين) أمام نظيره الايراني (ثلاث نقاط من مباراة واحدة) فالمنتخب العراقي بنقطة واحدة (من مباراة واحدة)، بتساوٍ مع منتخبي كمبوديا وهونغ كونغ لكن من مباراتين.

وأتى كشف اعتذار ميرام في يوم أعلن فيه الاتحاد العراقي تشكيلته للمباراتين المقبلتين للمنتخب، جاءت كالآتي:

- لحراسة المرمى محمد حميد ومحمد صالح وفهد طالب.

- للدفاع: علاء مهاوي ومصطفى محمد وعلي عدنان وضرغام اسماعيل واحمد ابراهيم وسعد ناطق وريبين سولاقه وميثم جبار وعلي فائز.

- لخط الوسط: همام طارق وجيلوان حمد وأحمد ياسين وصفاء هادي وأمجد عطوان وبشار رسن ومحمد قاسم وابراهيم بايش (تضمنت التشكيلة اسم ميرام قبل الاعلان عن اعتذاره)

- لخط الهجوم: مهند علي وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة.