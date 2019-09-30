شكرا لقرائتكم خبر عن الركلات الثابتة عنوان المران الختامى للإسماعيلى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الصربى "ميودراج يسيتش" المدير الفنى للإسماعيلى تدريبات خاصة على الركلات الثابتة فى المران الرئيسى.

ويستعد الفريق لديربى خط القناة أمام المصرى البورسعيدى يوم الأربعاء القادم على ملعب برج العرب بالجولة الثانية للدورى الممتاز.

كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وأقيمت بختام التدريب تقسيمة حماسية تم خلالها تصحيح بعض الأخطاء.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه لملاقاة المصرى البورسعيدى بعد غدٍ الأربعاء، فى ثانى جولات الدورى المحلى.

شهدت القائمة عودة محمد صادق صانع ألعاب الفريق بجانب ضم دونجا ومدبولى بعد اكتمال جاهزيتهما.

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القائمة كاملة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى عبد الفتاح، محمد فوزى .

خط الدفاع: محمد مجدى الجمل، باهر المحمدى، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، محمود دونجا، أحمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد صادق.

خط الهجوم: شيلونجو، بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى، محمد الشامى، وجيه عبد الحكيم.