سوبر كورة يكشف قيمة غرامة صالح جمعة.. وعقوبة التكرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النادى الأهلى، توقيع عقوبة مالية قاسية على صانع ألعاب الفريق الكروى الأول صالح جمعة بسبب غيابه المتكرر عن تدريبات اللاعبين المستبعدين خلال الفترة المقبلة. ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي لخوض مباراته ضد الإنتاج الحربى فى إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى المصري الممتاز. لقراءة التفاصيل الكاملة اضغط هنا..

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