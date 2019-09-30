شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف "مفاجأة" صدفة السحاب فى أزمة الزمالك وجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى قائمة فى ظل انتظار الناديين، قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مصير مباراة العودة بينهما فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بعد الأحداث الذى شهدها الأسبوع الجارى حيث رفض الفريق السنغالى، الموافقة على تغيير موعد اللقاء ومكان إقامته لتندلع أزمة بين الناديين.

وتوجه جينيراسيون فوت، يوم السبت الماضى، إلى استاد بتروسبورت، لخوض اللقاء وفقًا للموعد الذى تم تحديد قبل قدومهم إلى القاهرة، ولم يذهب الزمالك خاصة أن الأبيض لديه خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقى بنقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيلها لمدة 24 ساعة حيث تتم إقامته أمس الأحد بدلاً من السبت الماضى وذهب الزمالك والحكام ومراقب المباراة التشادى صالح قدرى إلى استاد برج العرب بالأمس فى الموعد الجديد للمواجهة ولم يحضر فريق جينيراسيون ليطلق الحكم المالى محمدوا كيتا صافرته معلنًا انسحاب جينيراسيون من المباراة مع إرسال الحكم والمراقب تقريرًا إلى "كاف" بشأن الأحداث.