شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتوج بطلاً لسوبر السلة عقب الفوز على الزمالك 93 -83 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق الجزيرة لكرة السلة ببطولة السوبر عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 93 -83 بالمباراة التى انتهت منذ قليل على صالة مدينة السادس من أكتوبر .

وظهر لاعبو الفريقين بروح عالية خلال أحداث اللقاء والجدية والإصرار على حصد بطولة كأس السوبر المحلى وجاء حضور جماهيرى كبير من قبل الفريق الأبيض الذى دخل أثناء اللقاء ما أوقف المباراة أكثر من مرة ولكن تمت الموافقة من مسئولى فريق الجزيرة ولكن بشرط الالتزام بالتشجيع المثالى .

وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائى بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلاً للكأس بعد الفوز على الأهلى فى المباراة النهائية.

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كما قام مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة بتسليم مدحت وردة أسطورة السلة درع الاتحاد خلال تكريمه على هامش مباراة السوبر التى تجمع فريق الزمالك والجزيرة بصالة الشباب والرياضة، وشهد قبلها دقيقة حداد لمحمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق .

وكرّم الاتحاد الدولى لكرة السلة وردة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضى، وتحدث وردة باللغة العربية ووجه الشكر للاتحاد الأفريقى والدولى للعبة على اختياره لهذا المكان.