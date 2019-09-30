شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا ينتظر البطاقات الدولية لثنائي الفريق للمشاركة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو فريق طنطا وصول البطاقة الدولية للثنائى محمد ماجد "أونش" والكينى جون أفيرى خلال الأيام المقبلة للاستعداد للمشاركة فى مباريات بطولة الدورى الممتاز .

وكان انضم محمد ماجد "أونش" قادمًا من فريق الفيصلى الأردنى بينما جاء الكينى "جون أفيرى" قادمًا من نادي سوفاباكا الكينى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لدعم الفريق الطنطاوى الموسم المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

ويستعد فريق طنطا بقيادة أيمن المزين لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب طنطا.

ونجح فريق طنطا بالفوز على وادى دجلة بالمباراة الافتتاحية لبطولة الدورى الممتاز بهدف مقابل لا شيء أحرزه إسلام فؤاد على ملعب بتروسبورت .