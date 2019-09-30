الارشيف / اخبار الرياضه

أبو الحسن يقود طائرة الجيش لأول فوز فى دورى الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الحسن يقود طائرة الجيش لأول فوز فى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش على نظيره المنيا بنتيجة 3/0 فى افتتاح مشوار الدورى الممتاز للموسم المحلى الجديد 2019 /2020 .

وشهدت المباراة تألقًا ملحوظًا لصانع ألعاب الفريق المخضرم أشرف أبو الحسن المنضم حديثًا إلى الطلائع قادمًا من صفوف الزمالك .

Advertisements

ومن المقرر أن يلتقى فريق طلائع الجيش فى المباراة المقبلة مع الاتحاد السكندرى الجمعة فى ثاني جولات المجموعة الأولى التى تشهد أيضًا مواجهتين بين كلٍ من المنيا مع بنى سويف وألعاب دمنهور مع طنطا .

فيما تقام الجولة الثالثة للمجموعة الأولى يوم 7 أكتوبر الجارى بمواجهات بين كل من الاتحاد السكندرى مع المنيا وطنطا مع طلائع الجيش وبنى سويف مع ألعاب دمنهور .

وانطلقت مسابقة الدورى الممتاز للرجال بدون اللاعبين الدوليين نظرًا لمشاركة المنتخب فى منافسات كأس العالم باليابان المحدد له الفترة من 1 حتى 15 أكتوبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن يقود طائرة الجيش لأول فوز فى دورى الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا