أبو الحسن يقود طائرة الجيش لأول فوز فى دورى الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش على نظيره المنيا بنتيجة 3/0 فى افتتاح مشوار الدورى الممتاز للموسم المحلى الجديد 2019 /2020 .
وشهدت المباراة تألقًا ملحوظًا لصانع ألعاب الفريق المخضرم أشرف أبو الحسن المنضم حديثًا إلى الطلائع قادمًا من صفوف الزمالك .
ومن المقرر أن يلتقى فريق طلائع الجيش فى المباراة المقبلة مع الاتحاد السكندرى الجمعة فى ثاني جولات المجموعة الأولى التى تشهد أيضًا مواجهتين بين كلٍ من المنيا مع بنى سويف وألعاب دمنهور مع طنطا .
فيما تقام الجولة الثالثة للمجموعة الأولى يوم 7 أكتوبر الجارى بمواجهات بين كل من الاتحاد السكندرى مع المنيا وطنطا مع طلائع الجيش وبنى سويف مع ألعاب دمنهور .
وانطلقت مسابقة الدورى الممتاز للرجال بدون اللاعبين الدوليين نظرًا لمشاركة المنتخب فى منافسات كأس العالم باليابان المحدد له الفترة من 1 حتى 15 أكتوبر المقبل.
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