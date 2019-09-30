شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يوفنتوس: الأندية الإنجليزية هي الأوفر حظا للفوز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

أكد ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام بايرن ليفركوزن الألماني أن بطولة دوري أبطال أوروبا هي أكبر مسابقة في القارة وان الفريق لديه الخبر للمنافسة عليها هذا الموسم لكن أندية الدوري الإنجليزي هي الأوفر حظا للفوز باللقب هذا الموسم.

وأضاف ساري:"أتوقع أن نخرج من مباراة الغد بنتيجة جيدة، لكنها ستكون مباراة صعبة وهي الأولى لنا على ملعبنا بدوري الأبطال، أرى مستوى رائع في التدريبات، الأمور أصبحت أفضل في المباريات الأخيرة، علينا أن نواصل التحسن من أجل الوصول إلى ما نريده".

وأردف ساري أن هدف الفريق و الإدارة هو الوصول لأبعد نقطة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يواجه نادي يوفنتوس نظيره نادي بايرن ليفركوزن الألماني غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دورى ابطال اوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب يوفنتوس ارينا.