شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للهلال لموقعة السد القطري في دوري أبطال أسيا والان مع التفاصيل

يستعد نادي الهلال لخوض المواجهة المرتقبة أمام السد القطري، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019. وخاض نادي الهلال، مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة السد القطري، وجاء مران الهلال، بتدريبات فنية وبحضور من رئيس النادي فهد بن نافل. التشكيل المتوقع للهلال السعودي: حراسة المرمي: عبد الله المعيوف. خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سون – محمد الدوسري خط الوسط: عبدالله عطيف – محمد كنو – سيباستيان جيوفينكو. خط الهجوم: سالم الدوسري – أندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميز. Advertisements التشكيل المتوقع للسد القطر: حراسة المرمى: سعد الشيب. خط الدفاع: رو رو – خوخي بوعلام – طارق سلمان. خط الوسط: علي أسد – جونغ وو يونغ – غابي فيرنانديث – عبد الكريم حسن. خط الهجوم: حسن الهيدوس – أكرم عفيف – بغداد بونجاح. وكان نادي الهلال قد عبر لدور نصف نهائي البطولة الآسيوية بعد التغلب علي حساب نظيره نادي اتحاد جدة بينما تأهل نادي السد القطري لهذا الدور بعد تخطي عقبة نادي النصر السعودي. ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق الهلال السعودي والسد القطري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي استاد جاسم بن حمد الدولي بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

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