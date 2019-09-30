شكرا لقرائتكم خبر عن لاجازيتا: مشاركة ميسي أمام الإنتر محل شكوك والان مع التفاصيل

قالت صحيفة لاجازيتا ديلي سبورت الإيطالية أن اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني مشاركته أمام إنتر ميلان في محل شك.

وأضافت الصحيفة:" اللاعب شارك اليوم بجزء من التدريبات الفريق الاسباني الجماعية ومن الممكن أن يتواجد على دكة البدلاء يوم الأربعاء. الشيء نفسه ينطبق على ديمبلي وان المدير الفني فالفيردي ينتظر أخباراً عن اللآعبين المصابين ألبا، أومتيتي، فاتي غدا".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي برشلونة الاسباني و نظيره إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.