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شاهد تركي آل الشيخ ينشر فيديو دعائي جديد لنادي ألميريا

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يواصل نادي ألميريا الإسباني، والذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، الدعاية الإعلامية له في العالم العربي من خلال الفيديوهات التي يتم ننشرها عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه به أو بالنادي.

ويتكفل المصري أحمد رأفت الملقب بـ"مذيع الشارع" بتلك الحملة الموجهة في مصر، عن طريق الأسئلة سواء الواضحة أو الصريحة بطريقة كوميدية.

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ونشر تركي آل الشيخ الفيديو الجديد الذي قام به مذيع الشارع تحت عنوان "طالبية كعابيش ألميريا.. اركب معانا ومش هتبطل ضحك".

ويتناول الفيديو عددا من الإجابات الفكاهية والمضحكة، لما يمتلكه مذيع الشارع من حس الدعابة والقادر على إخراج تلك الكلمات من المستضافين عبر تقرير الشارع.

يذكر أن تلك الدعاية تعد الثالثة في الشارع المصري والتي لاقت إعجاب الكثير من المصريين، والمتابعين في نفس الوقت لمسابقة تركي آل الشيخ كل مباراة لفريق ألميريا، وتكون جوائزها عبارة عن سيارات وجوائز نقدية.

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