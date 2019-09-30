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وقف وإغلاق الدعوى القضائية المقدمة ضد ميسي

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قررت المحكمة المركزية في مدريد وقف وإغلاق الدعوى المرفوعة ضد النجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق ، حول اتهامه بالتهرب الضريبي والاحتيال وعسيل الأموال، عبر مؤسسته الجديدة.

المحكمة المركزية تقرر بطلان الدعوة المقدمة ضد ميسي بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن القاضي ماريا تاردون قد وافق على وقف وإغلاق الدعوة المرفوعة من قِبل موظف سابق في مؤسسة ميسي التي تم الإعلان عليها مؤخرًا، حول اتهامه للنجم الأرجنتيني وأبيه وشقيقه بتهم التهرب الضريبي والاحتيال وغسيل الأموال.

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وأوضح القاضي أن الشكوى المقدمة ضد ميسي لم تقدم أي بيانات أو أدلة تدين اللاعب، وأنها لا تستند على أي حقائق واقعة، ليقرر إغلاق القضية بموجة المادة 637 من قانون الإجراءات الجنائية، لأنها لا تحتوي على أي إشارة عقلانية تجبر القاضي على استمرار فحص الشكوى.

ميسي يقترب من الظهور في قائمة برشلونة ضد إنتر

وعلى صعيد أخر، يقترب ليونيل ميسي من التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة برشلونة ضد فياريال، ليكون على موعد مع الظهور في قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره الإيطالي إنتر، في إطار الجولة الثانية من .

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