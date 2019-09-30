شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى سلبية تحلق في سماء البيرنابيو قبل مواجهة ريال مدريد ضد كلوب بروج والان مع التفاصيل

يستعد فريق ريال مدريد لاستضافة نظيره كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي ستقام غدًَا الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أنه ستكون مباراة الغد لكلوب بروج ضد ريال مدريد، هيا الأولى للفريق النمساوي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك بعدما تقابل كلا الطرفين في دور الـ16 من دوري الأبطال في موسم 1976-1977، إلا أن المباراة أقيمت حينها على ملعب مالاجا .

عقوبة ريال مدريد بسبب "مجنون بيرنابيو"

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن السبب يعود إلى معاقبة ريال مدريد بعدم خوض مباراتين على ملعبه ووسط جماهيره، بسبب قيام أحد مشجعي الفريق والذي اشتهر باسم "مجنون البرينابيو" بالقفز إلى أرض الملعب ومهاجمه حكم المباراة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي سبق العقوبة.

وخاض ريال مدريد مباراته الأولى على ملعب فالنسيا في الميستايا، فيما ظهر النادي الملكي ضد نظيره كلوب بروج على ملعب مالاجا.

كلوب بروج يقصى ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

وأنهت الصحيفة المذكورة أعلاه، أنه قد تعادل ريال مدريد 0-0 في مباراة الذهاب ضد كلوب بروج، قبل أن يخسر الفريق في مباراة العودة بنتيجة 2-0 مما يعني وداعهم لدوري أبطال أوروبا، لذلك سيتمكن الفريق البلجيكي من اللعب في سانتياجو بيرنابيو للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال أوروبا