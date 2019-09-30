شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات قوية فى ثانى جولات دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء الغد «الثلاثاء» مباريات الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال أوروبا، ويشهد اليوم عدة مباريات ساخنة وقوية بين جميع الفرق من أجل تعويض سوء نتائج الجولة الأولى أو لمواصلة الانتصارات والاقتراب من التأهل للمرحلة الثانية، حيث يستهل ريال مدريد مباريات اليوم عند السابعة مساء عندما يستضيف كلوب بروج على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات المجموعة الأولى التى شهدت هزيمة ثقيلة للملكى فى الجولة الأولى على يد باريس سان جيرمان، وفى نفس التوقيت سيحل شاختار ضيفًا على أتالانتا باستاد السان سيرو.. كما يستضيف مانشستر سيتى فريق دينامو زغرب باستاد الاتحاد فى تمام الساعة التاسعة مساءً للمنافسة على صدارة المجموعة. ويسعى بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتى للفوز، للحفاظ على صدارة المجموعة والاقتراب أكثر من التأهل رسميًّا.

وسيكون عشاق أتلتيكو مدريد على موعد مع الإثارة الكروية عندما يلتقى فريقهم مع لوكوموتيف موسكو على ملعب الآخر.

وفى نفس التوقيت، يلتقى يوفينتوس بقيادة كريستيانو رونالدو، فريق بايرن ليفركوزن. وفى مباراة من أقوى مباريات الجولة الثانية، يحل بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على توتنهام فى استاد توتنهام هوتسبير، فى لقاء مهم وقوى للفريقين. وسيحل باريس سان جيرمان، متصدر المجموعة الأولى، ضيفًا ثقيلًا على جالطا سراى، وفى ظل المنافسة القوية التى تشهدها المجموعة الخامسة يحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على سلافيا براج على ملعب سينوبو فى ثانى أيام الجولة الثانية من ذات الأذنين، وفى نفس التوقيت سينطلق نابولى إلى استاد كريستال أرينا ليستضيفه فريق جينك فى لقاء مهم ضمن المجموعة الخامسة.