شكرا لقرائتكم خبر عن «ديكوفيتش» يخوض منافسات الزوجى فى بطولة اليابان المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نجم كرة المضرب الصربى نوفاك ديكوفيتش، المصنف الأول عالمياً للعودة إلى ملاعب التنس من جديد، بعد غيابه فى الفترة الماضية، عقب انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة.

ويعود نوفاك ديوكوفيتش إلى ملاعب الكرة الصفراء عبر بطولة اليابان المفتوحة للتنس فئة الـ500 نقطة، التى ستنطلق فى العاصمة اليابانية طوكيو. وقرر ديكوفيتش خوض منافسات الزوجى فى بطولة اليابان، إلى جانب الفردى، حيث يبحث الصربى عن الصعود لمنصات التتويج فى بلاد الساموراى.

ديكوفيتش سيلعب رفقة مواطنه فيليب كراجينوفيتش فى منافسات الزوجى بالبطولة اليابانية، حيث سيلعبا معاً للمرة الرابعة فى مسيرتهما.

وينتظر الثنائى الصربى، نوفاك وكراجينوفيتش قرعة صعبة فى منافسات الزوجى ببطولة طوكيو، حيث سيلتقيان مع الثنائى ماتى بافيتش وبرونو سواريس فى المباراة الافتتاحية باليابان.

بطل ويمبلدون المفتوحة صاحب الـ16 لقباً فى البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، سيسجل ظهوره الرسمى الأول منذ انسحابه من بطولة الولايات المتحدة من دور الـ16 بسبب الإصابة.

بعد سنوات من اللعب فى بطولة الصين المفتوحة فى بكين، قرر الصربى إجراء تعديل على جدوله فى الجولة الآسيوية، حيث سيسجل ظهوره لأول مرة فى مسيرته فى طوكيو.

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واعترف نوفاك بأن قراره بالذهاب واللعب فى بطولة اليابان المفتوحة، يرجع لرغبته فى اللعب فى أولمبياد طوكيو 2020، الصيف المقبل، حيث إن هدفه هو الاستعداد قدر الإمكان للدورة الأوليمبية.

جاء أفضل أداء لديكوفيتش وكراجينوفيتش معاً فى بطولة قطر المفتوحة فى عام 2015، عندما وصلا إلى الدور قبل النهائى فى الدوحة قبل أن يخسرا أمام خوان موناكو ورافائيل نادال.

كان نوفاك ديكوفيتش قد فشل فى الحفاظ على لقبه فى بطولة الولايات المتحدة «أمريكا المفتوحة» رابع البطولات الكبرى «جراند سلام»، مؤخراً، بعد انسحابه أمام منافسه السويسرى ستان فافرينكا بسبب معاناته من إصابة فى الكتف.

نوفاك ديكوفيتش حقق موسماً رائعاً حتى الآن، حيث نجح هذا العام فى التتويج بلقبين فى البطولات الأربع الكبرى عبر أستراليا وويمبلدون، قبل أن يخسر فى رولان جاروس من نصف النهائى أمام دومينيك ثيم، ثم أجبرته الإصابة على الانسحاب من أمريكا المفتوحة.

يذكر أن الاتحاد الصربى لكرة المضرب حسم قبل أسابيع من التكهنات تأكيده أن المصنف أول عالميا نوفاك ديكوفيتش سيشارك مع المنتخب فى كأس ديفيز التى تستضيفها مدريد بصيغتها الجديدة فى نوفمبر المقبل.

وساهم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما فى تحقيق بلاده لقبها الوحيد فى كأس ديفيز عام 2010، وتعود مشاركته الأخيرة إلى العام 2017 حينما بلغت صربيا الدور نصف النهائى قبل الخسارة أمام إسبانيا 1-4.

وألمح الصربى فى تصريحات سابقة إلى احتمال عدم مشاركته فى كأس ديفيز 2019، لاسيما وأنها تأتى قبل فترة وجيزة من كأس العالم لكرة المضرب التى ستقام فى مطلع موسم 2020. وأوضح: «أشعر أن توقيت إقامة كأس ديفيز سيئ جدا، لاسيما بالنسبة للاعبين البارزين».

وتستضيف مدريد أول كأس ديفيز بالصيغة الجديدة، بين 18 نوفمبر و24 منه. ويصادف انطلاق المسابقة غداة المباراة النهائية لبطولة الماسترز الختامية للموسم، والتى تجمع بين أفضل ثمانية لاعبين بين المحترفين، والمقررة بين 10 نوفمبر و17 من نفس الشهر فى لندن.