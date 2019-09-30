شكرا لقرائتكم خبر عن «الثأر» يتصدر الكلاسيكو النارى بين ريفر بليت وبوكا جونيورز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب «المونيمونتال»، الذى يحتضن مواجهة من العيار الثقيل فى ذهاب نصف نهائى كأس ليبرتادوريس، التى تجمع بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، فى الساعات الأولى من فجر غد.

ويدخل لاعبو بوكا جونيورز المباراة بدافع الانتقام والثأر من هزيمته القاسية على يد غريمه الأزلى، فى نهاية العام الماضى بنهائى البطولة خلال نسختها الأخيرة، حيث يتطلع إلى كسر السلسلة السلبية فى السوبر كلاسيكو، خلال مواجهات الفريقين الأخيرة، إذ فشل فى تحقيق الفوز على ريفر بليت فى آخر 5 مواجهات. ومنذ فوز بوكا جونيورز على ريفر بليت بنتيجة 2/1، فى الدورى الأرجنتينى بموسم 2017-2018، لم يستطع الفريق تحقيق أى انتصار فى مختلف البطولات، حيث حقق الريفر الفوز فى 3 لقاءات بـ3 بطولات مختلفة، إذ جاءت الانتصارات فى كأس السوبر المحلى، الدورى الأرجنتينى وكأس ليبرتادوريس، وحسم التعادل مواجهتين أخريين، واحدة فى كأس ليبرتادوريس وأخرى فى الدورى الأرجنتينى، والتى أقيمت فى شهر سبتمبر الجارى.

فى نفس السياق، نفدت تذاكر المباراة بالكامل، حيث ستقام المباراة وسط حضور 70 ألف مشجع، على الرغم من تحذير الأرصاد الجوية من برودة الطقس وتساقط الأمطار خلال إقامة المباراة، إلا أن الأمر لم يمنع جماهير الفريقين من الإقبال على شراء التذاكر. وتعادل ريفر بليت مع سيرو بورتينيو بطل باراجواى بنتيجة 1/1 فى مباراة الإياب التى جمعتهما فى باراجواى ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة كأس ليبرتادوريس.

Advertisements

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ريفر بليت بهدفين دون مقابل، ليتفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 3/1، ويضرب موعداً مع بوكا جونيورز، الذى أطاح بليجا دى كيتو الإكوادورى.

وكان ريفر بليت توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على غريمه التقليدى بوكا جونيورز.

من جانبه، أعلن مارسيلو جاياردو، المدير الفنى لريفر بليت، قائمة فريقه لمباراة السوبر كلاسيكو أمام بوكا جونيورز.

وضمت قائمة ريفر بليت للمباراة 23 لاعبًا، وهم كالتالى:

أرمانى – إنريكى بولونا – فابريزيو أنجيليرى – جونزالو مونتيل – ميلتون كاسكو – كوارتا – روبرت روخاس – خافيير بينولا – جالاردو – دياز – إنزو بيريز – بالاسيوس – زوكولينى – سوسا – دى لاكروز – خورخى كارسيكال – فرنانديز – إجنازيو سكوكو – روهيسر - رافاييل بورى – ماتياس سواريز – براتو – جوليان ألفاريز.