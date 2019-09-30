شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يستقر على خليفة جوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتى بدأ فى تجهيز خليفة لمدربه الحالى بيب جوارديولا، والذى ينتهى تعاقده مع السيتيزنس بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن مانشستر سيتى استقر على الهولندى جيوفانى فان برونكهورست، مدرب فينورد السابق، لتولى قيادة الفريق خلفًا لجوارديولا.

ويتواجد برونكهورست بالفعل فى مانشستر، ويتابع طريقة عمل النادى والفريق، وكذلك يتواصل مع الأكاديمية، بعدما تم إقناعه من قبل مالكى النادى بمعايشة الأوضاع حاليا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسؤولى السيتى يهدفون لاستمرار أسلوب وطريقة الكرة الشاملة الذى اتبعه النادى منذ تولى جوارديولا قيادة الفريق.

ويعتبر برونكهورست الذى سبق له أن لعب فى برشلونة، الأنسب لاستمرار هذه الطريقة فى الاتحاد، بحسب اعتقاد إدارة السيتى.

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بدأ الموسم الرابع لجوارديولا باتهامه برحيل ثلاثة لاعبين كانوا جزءًا من الفريق لفترة طويلة، حيث انتقل جابرييل ميليتو بعودته إلى انديبندينتى، وجيفرين سواريز تم بيعه إلى سبورتينج دى بورتيجال، فيما تم بيع بويان كركيتش إلى روما، وتم التوقيع مع اثنين من اللاعبين الكبار، جاء اليكسس سانشيز من أودينيزى وسيسك فابريجاس، الذى كان فى اللاماسيا وعاد من أرسنال لاستكمال التشكيلات، وجرى الترويج للاعبين اثنين من نظام الشباب هما تياجوا الكانترا وأندرو فونتاس. وبدأ الموسم بالفوز على ريال مدريد فى كأس السوبر دى أسبانيا بنتيجة 5–4.

فاز برشلونة فى هذا الموسم بكأس السوبر الأوروبية متفوقًا على بورتو 2–0. وبالفوز باللقب ضد بوروتو أصبح جوارديولا يحمل رقما قياسيا فى معظم الألقاب التى فاز بها كمدرب. فاز بـ12 لقبا فى ثلاث سنوات فقط، وشهد شهر نوفمبر من العام نفسه تسجيل جوارديولا للمباراة الـ200 له مع الفريق الأوّل لبرشلونة، مسجلًا 144 انتصارًا، وتعادل 39 و17 خسارة، مع 500 هدف له مقابل 143 ضد.

برشلونة أنهى سنة 2011 التقويمية بالفوز ببطولة كأس العالم للأندية على سانتوس 0–4، وكان هذا اللقب الـ13 لبيب جوارديولا فقط من 16 بطولة لعبت فى 9 يناير من العام 2012، واختير أفضل مدرب فى العالم. فى عيد ميلاده 41، قاد فريقه للفوز على غريمه التقليدى ريال مدريد 3–1 فى الكلاسيكو، وضمن أنه لن يخسر أمام ريال مدريد فى الوقت الأصلى كمدير. فى 21 إبريل اعترف جوارديولا بأن لقب الدورى الإسبانى انتقل إلى ريال مدريد المتصدر، بعد فوزه على برشلونة 2–1 بعد تقدمه فى جدول الترتيب إلى سبع نقاط مع أربع مباريات متبقية. «علينا أن نهنئ ريال مدريد بفوزهم باللقب وأنهم قد فازوا أيضًا فى هذه الليلة»، قال جوارديولا، بعد ما كانت أول خسارة لفريقه على أرضه طوال الموسم.

فى 24 إبريل، تعادل 2–2 على أرضه أمام تشيلسى فى مباراة الإياب من دورى أبطال أوروبا فى الدور قبل النهائى وخرج برشلونة من المنافسة بنتيجة إجمالية 2–3. وترك جوارديلا الفريق بشكل فعلى ليلعب فقط ببطولة الكوبا ديل رى. كان جوارديولا واجه انتقادات بسبب تكتيكاته الأخيرة والتشكيلة التى اعتمد عليها. فى 27 إبريل من العام 2012، أعلن جوارديولا أنه سيتنحى عن منصبه كمدرب لبرشلونة فى نهاية موسم 2011–12. وتم التداول فى تجديد العقد سنويًا خلال فترة توليه منصب المدير. أفاد بأن التعب هو السبب الرئيسى لقراره، ورأى أنّ أربع سنوات مع ناد مثل برشلونة كانت بمثابة الدهر.

أعلن برشلونة أن خليفة جوارديولا سيكون تيتو فيلانوفا، الذى سيبدأ بقيادة دفة الفريق الأوّل فى بداية موسم 2012–13. واصل جوارديولا قيادة برشلونة للفوز فيما تبقى من مباريات من الدورى الإسبانى لهذا الموسم، بعد فوزه 3–0 فى نهائى بطولة الكوبا ديل رى. أصبح بيب المدرب الأكثر نجاحًا فى تاريخ برشلونة حيث بات فى سجلّه 14 لقبا فى أربعة مواسم.

بعد الفترة التى قضاها فى برشلونة والتى شارفت على نهايتها، استغرق جوارديولا عامًا للتفرغ لعطلته فى نيويورك للراحة والاستجمام، يوم 7 يناير عام 2013، جاء جوارديولا فى المركز الثالث لعام 2012 مدرب العام لكرة القدم، وراء الفائز فيسنتى ديل بوسكى والوصيف خوسيه مورينيو. وفى مؤتمر صحفى عام 2012 فى زيوريخ فى حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية، قال جوارديولا «لقد اتخذت قرار العودة إلى التدريب ولكن القرار كان أبعد من أى قرار لم يتخذ» واستمر فى القول «أنا ليس لدى فريق للذهاب إليه ولكننى أود أن أعود إلى التدريب» وقال أيضًا إنه يشعر «بأنه سيظهر عدم الاحترام له بالحديث عن أى فريق لديه مدرب».