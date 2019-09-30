شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على ضم كهربا ومهاجم إفريقى فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على ضم لاعبين فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق وعلمت «المصرى اليوم» أن الثنائى اللذين سينضمان للقلعة الحمراء هما محمود كهربا، لاعب الفيش البرتغالى الحالى، والزمالك السابق، وذلك بعدما أنهت معه لجنة التعاقدات كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق، على أن يتم قيد اللاعب فى القائمة الإفريقية، واللاعب الآخر سيكون مهاجما إفريقيا قويا، يتكتم النادى الأهلى على أى تفاصيل خاصة به، لاسيما أنه محط أنظار العديد من الفرق الأوروبية، ولكن ما يحسم الصفقة للنادى الأهلى هو رغبة اللاعب فى الانضمام للفريق، وطلب فايلر التعاقد مع مهاجم إفريقى متميز فى الانتقالات الشتوية.

من جهة أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليوم «الثلاثاء»، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، فى إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى العام.

وأدى الأهلى مرانه فى الخامسة مساء أمس، تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، وجهازه المعاون.

ويواصل الجهاز الفنى التحضير لمواجهة الإنتاج من خلال المران الفنى والبدنى، ودراسة فريق الإنتاج بالفيديو للوقوف على الجوانب الفنية والخططية. وكان الفريق قد أدى مرانه أمس واشتمل على جانب بدنى وتقسيمة، وخصص المدير الفنى فقرة فى نهاية المران للتصويب على المرمى.

فيما يجرى محمود متولى، أشعة جديدة، خلال الأسبوع الجارى، للاطمئنان على إصابته والتعرف على نسبة استجابته للبرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى.

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ويواصل متولى أداء جلسات العلاج الطبيعى وجلسات الجيم، قبل البدء فى تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش.

وكان مدافع الفريق قد انتظم فى أداء برنامجه العلاجى والتأهيلى، أمس، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها يوم السبت الماضى.

يذكر أن متولى أصيب بمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة الزمالك بالسوبر المصرى، وأكد الجهاز الطبى أن فترة علاج اللاعب تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة أسابيع.

وفى السياق ذاته، يخضع عمار حمدى لفحص طبى خلال الساعات القليلة المقبلة، للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته فى المران الجماعى بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها.

واشتكى عمار من آلام فى الظهر، ونزلة برد، وخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائى التأهيل بالنادى، وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا فى حالته وبات أقرب إلى المشاركة فى المران الجماعى.

من جانب آخر، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن هناك اتصالات مستمرة مع الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأوليمبى، للتنسيق للمرحلة المقبلة، والتأكيد على تقديم كل سبل الدعم والتعاون مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية فى أداء مهمتها بما يخدم صالح الكرة المصرية، ويحقق الأهداف التى يتطلع إليها كافة المصريين.

وأكد عبد الحفيظ أن الاتصالات التى جرت لم تتطرق إلى الحديث عن أسماء بعينها للانضمام للمنتخبين، لكنها جاءت فى إطار التنسيق بشكل عام، ووضع أطر للتعاون الذى لم يغب بين النادى وكافة المنتخبات طيلة السنوات الماضية.