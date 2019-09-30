شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: سنمنح «صلاح» شارة الكابتن فى المنتخب.. وأى تعديل فى جدول الدورى سيعرقل مسيرتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مسؤولى اتحاد الكرة، بضرورة انتظام مسابقة الدورى الممتاز، ووفقاً للجدول الذى تم الإعلان عنه قبل انطلاق المسابقة، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيزيد من قوة المنتخب، خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن توقف الدورى أو تعطله لأى سبب بخلاف ما تم إعلانه فى جدول المسابقة سيعرقل الخطوات الثابتة التى رسخها الجهاز الفنى من أجل إعادة الفراعنة مرة أخرى لمنصات التتويج. وأشار المدير الفنى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إلى أن معايير اختيار اللاعبين ستكون وفقاً للكفاءة والعطاء، وليس للانتماءات، وكشف عن أن الجهاز الفنى سيتابع جميع لاعبى الدورى الممتاز، وليس أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فقط، وأوضح أن أعضاء الجهاز الفنى سيتواجدون فى جميع مباريات الدورى، وتحدث عن اللاعبين المحترفين قائلاً إنه ستتم متابعتهم بعناية دقيقة، خاصة أن عدم مشاركة أى لاعب مع فريقه لن يكون عائقاً فى طريق انضمامه للمنتخب. وكشف عن قرار منح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، شارة الكابتن، جاء بعد موافقة الجميع تقديراً له وللإنجازات التى حققها فى الدورى الإنجليزى، وأيضاً مع صفوف المنتخب الوطنى خلال الفترة الماضية، خاصة أنه كانت له أيدى بيضاء فى تأهل المنتخب لمونديال كأس العالم الأخير فى روسيا. وقال البدرى إن هناك عددا من اللاعبين المتميزين سيكونون مستقبل المنتخب الوطنى خلال السنوات المقبلة، على رأسهم مصطفى محمد، لاعب الزمالك، وطاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، وصلاح محسن، لاعب الأهلى.