شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مساندته للزمالك فى أزمته مع «جينيراسيون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسلت الإثنين اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه مساندته لموقف نادى الزمالك فى أزمته مع الفريق السنغالى جينيراسيون، الذى انسحب من مواجهة الفريقين فى لقاء العودة، الذى كان مقررا إقامته باستاد برج العرب ببطولة دورى الأبطال.

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ورد اتحاد الكرة على خطاب «الكاف»، الذى تلقاه نادى الزمالك، أمس الأول، يستفسر فيه عن إقامة ثلاث مباريات بالدورى الممتاز بمحافظة القاهرة فى نفس توقيت موعد مواجهة الزمالك مع بطل السنغال، التى تم نقلها ببرج العرب، وأكد مسؤولو الجبلاية، فى الخطاب الذى أرسله إلى الكاف، أن المباريات التى أقيمت فى الدورى المحلى أسوان مع إف سى مصر، وطلائع الجيش مع إنبى، وسموحة مع المقاولون العرب، كانت بين أندية غير جماهيرية، بعكس مطالبة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، الذى يشترط حضور الجماهير فى كافة المباريات التى تشارك فيها الأندية المصرية ببطولات الكاف.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه- فإن الزمالك لم يكن لديه مانع من إقامة المباراة باستاد بتروسبورت، لكن الجهات الأمنية فضلت نقل اللقاء إلى برج العرب فى حالة إقامتها بجمهور، وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة ذكر فى خطابه أن مواجهة الأهلى مع كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، والمصرى مع ماليندى بطل زنجبار، تمت إقامتهما على أرض ملعب استاد برج العرب، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية ومسؤولى الكاف، وهو نفس ما حدث مع الزمالك، ولفت المصدر إلى أن اتحاد الكرة يساند الزمالك فى موقفه بشأن اعتماد الفريق فائزا باللقاء بنتيجة 2-0، لافتا إلى أن مسؤولى الكاف حصلوا على موافقة من مسؤولى الفريق السنغالى بشكل شفهى، ومن ثم فلا يجوز لهم أن تتم إعادة المباراة، وشدد المصدر على أن اتحاد الكرة يحترم أى قرار سيتخذه المكتب التنفيذى للكاف، لكن فى نفس الوقت لا يمكن أن يتخلى الجبلاية عن مساندة ودعمه للزمالك.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة لا يمكن أن يتخلى عن أى مشكلة يكون طرفها ناديا مصريا، خصوصا إذا كان لديه حق تجاه مشاركته فى البطولات الإفريقية التى ينظمها «كاف». كان بطل السنغال قد أعلن رفضه حضور مباراة العودة بعد نقلها فى برج العرب، وأكد فى بيان رسمى صدر أمس الأول، قبل ساعات من إقامة اللقاء، أن الفريق كان يجب أن يتدرب يوم الجمعة قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة، وفقا لما ينص عليه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «لكن فوجئنا بإرسال الكاف خطابا فى الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة 27 سبتمبر يفيد بتأجيل المباراة ليوم الأحد». «كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط؟!، من المستحيل بالنسبة لنا أن نكون قادرين على خوض المباراة فى الإسكندرية، نتمسك بحقوقنا ونطالب الجميع باحترام اللوائح والقوانين».