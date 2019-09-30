شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب فى الزمالك لقرار الاتحاد الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت أصداء أزمة مباراة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مع نظيره جينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا تلقى بظلالها على الأجواء داخل النادى إثر انسحاب بطل السنغال من المباراة وعدم توجهه لملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وعدم لعب المباراة، اعتراضا منه على تغيير موعد وملعب المباراة.

وتسبب إلغاء المباراة وما أعقبها من تبعات بشأن إعلان «كاف» دارسة الأزمة وإحالتها للجنة مختصة لدراسة الأمر من جميع الأمور ومراجعة التزام الفريقين بقرار كاف بنقل وتغيير موعد وملعب المباراة، واتخاذ قراره فى ضوء تقرير المراقب ودراسة موقف المتضرر من الأمر، الذى اعترض على نقل المباراة فى حين تم لعب 3 مباريات فى الدورى المحلى فى القاهرة. وأكد مصدر مسؤول فى اتحاد الكرة أن دعوى الفريق السنغالى واعتراضه على إقامة مباريات فى الدورى المحلى فى نفس الموعد السابق لمباراته مع الزمالك لا تعطيه الحق فى الانسحاب ولن تدعم موقفه لدى كاف، خصوصا أن مباريات الدورى المصرى تقام بدون جمهور فيما يشترط كاف حضور جمهور لجميع مبارياته وهو ما دفعنا لطلب كاف نقلها لبرج العرب، مؤكدا أن «الجبلاية» لديه كافة المستندات والمخاطبات الرسمية مع كاف بشأن نقل المباراة لدواع أمنية. وسلم قدرى صالح، مراقب المباراة من قبل كاف، تقريره الخاص بالمباراة إلى الاتحاد الإفريقى ولجنة المسابقات وفقا للائحة المعمول بها فى البطولة، على أن يتخذ كاف قراره النهائى بشأن اعتماد نتيجة المباراة من عدمه. وأكد التشادى صالح قدرى مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» بعد المباراة أن الزمالك فاز بالمباراة بنتيجة 3/ صفر بناء على انسحاب جينيراسيون وعدم حضوره لاستاد الجيش ببرج فى الموعد المحدد، مؤكدا أنه وطاقم التحكيم المكلف رسميا بإدارة المباراة طبقا اللائحة وتم إلغاء المباراة بقرار من الحكم واعتبار جينيراسيون منسحبا بعد مرور 20 دقيقة من موعد المباراة وعدم حضوره للملعب وبالتالى تم اعتبار الزمالك فائزا فوزا اعتباريا بثلاثية نظيفة.

من جانبه، فجر أحمد زاهر، المدير الإدارى للزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن جينيراسيون ومسؤولى بعثته تلقوا خطاب كاف بنقل وتأجيل المباراة قبلها بثلاثة أيام وأنه تواصل شخصيا مع مسؤولى البعثة وأخطرهم بكافة التفاصيل وأنهم لم يبدوا أى اعتراض إلا قبل المباراة بيوم واحد، مشيرا إلى أنهم كانوا يعلمون جيدا أن قرار التأجيل ونقل المباراة ليس قرار ولا رغبة الزمالك وأنه قرار أمنى تم بالتنسيق بين الجهات الأمنية والاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الإفريقى. فيما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، أن موقفنا سليم والزمالك ليس طرفا فى أزمة جينيراسيون مع الاتحاد الإفريقى، وأن بطل السنغال انسحب رسميا من مباراة تابعة للاتحاد الإفريقى وبالتالى فإنه صدر أزمة لنفسه وليس للزمالك، خصوصا أننا التزمنا بقرار وخطاب كاف وتوجهنا لملعب المباراة فى موعدها واستعددنا جيدا وكنا جاهزين لخوض المباراة وأنهينا كافة الأمور الإدارية للفريق المنافس من حجز ملعب التدريب وفندق الإقامة والحافلة لكنهم رفضوا الحضور للإسكندرية.