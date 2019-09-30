بوكا جونيورز يستهدف ضم نجم الدوري الأمريكي

الإثنين 30 سبتمبر 2019

بوكا جونيورز

كتب أنس عبد الغني

نجح فريق بوكاجونيورز الأرجنتيني، في التعاقد مع الإيطالي دانييلي دي روسي، أسطورة فريق روما الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، إلا أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم الدوري الأمريكي قد يكون هو الاسم الكبير الذي ينضم إلى الفريق خلال الميركاتو الشتوي القادم.



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وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن دانييلي دي روسي قد أثار لعاب إدارة بوكاجونيورز للتعاقد مع أشهر النجوم العالمية، ليكون المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم الدوري الأمريكي هو الاسم الكبير التي تسعى إدارة النادي الأرجنتيني التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي القادم .

واعترف خورخي أنرو عضو مجلس إدارة بوكاجونيورز بالرغبة في الحصول على خدمات إبراهيموفيتش نجم الدوري الأمريكي، وذلك بعدما أنكر مينو رايولا وكيل اللاعب، عن تقدم بوكاجونيورز بأي عرض تجاه اللاعب.

وقال خورخي أنرو: " حقيقي أن إبراهيموفيتش يريد اللعب في بوكا وكذلك نحن نريد التعاقد معه ، ونحن في وضع يسمح لنا بالتوقيع معه"