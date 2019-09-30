تصريحات نارية من توخيل حول عودة مبابي

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كتب أنس عبد الغني

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان ضد بوردو، وذلك بعدما تعافى من الإصابة العضلية التي لحقت بها خلال أغسطس الماضي.



مبابي يعود للتألق رفقة باريس سان جيرمان ضد بوردو

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن كيليان مبابي كان حاسمًا في فوز فريقه باريس سان جيرمان ضد بوردو بهدف دون رد، وذلك بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به، ليغيب عن الملاعب لمدة شهر، لكن توماس توخيل المدير الفني الألماني للفريق، أشار بأنه لازال يتوقع الكثير من بطل العالم .

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وتابع الموقع الفرنسي، أن مبابي قد تخلى عن مقعده في مستشفى باريس سان جيرمان، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به ضد تولوز في 25 أغسطس الماضي، ليشارك في فوز فريقه ضد بوردو بهدف دون رد، في مباراة استطاع خلالها بطل العالم أن يصنع كرة الهدف لصالح زميله البرازيلي نيمار، ومع ذلك لم ينجح مبابي في تسجيل هدف خلال تلك المواجهة، رغم إتاحة الكثير من الفرص أمامه.

تصريحات توخيل حول عودة مبابي من الإصابة

وقال توماس توخيل : " نعم لدينا أهداف محددة ، لكن لا يمكنني توصيلها إليكم في مؤتمر صحفي ، هذه أشياء ستبقى بيننا، هناك دائمًا أشياء يجب العمل بها بدقة في اللمسة الأخيرة".

وحول عودة مبابي، قال توخيل : "من المهم أن يستعيد كل لاعب ثقته ، لقد أتيحت له العديد من الفرص في المباراة الأخيرة ، إنه أمر جيد، لن أتوقف عن دعمه و الضغط عليه لمساعدته على اللعب بأفضل حالة ذهنية ممكنة".