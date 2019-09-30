بالصورة.. حادث سير مروع يكلف مدافع الفريق الإنجليزي الغياب عن الملاعب 15 شهرا

الإثنين 30 سبتمبر 2019 أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الجماعي تويتر غياب قائده و مدافعه "ريتشارد كيوج" عن الملاعب لمدة 15 شهرا حتى ديسمبر 2020.

Advertisements وذالك بعد اصابته الخطيرة بالركبة في حادث سيارة. وتعد هذه ضربة موجعة لنادي ديربي كاونتي الذي يقع في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيون شيب" حيث سيفتقد قائده حتي الموسم المقبل وهو الآن يحتل المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الاولي.

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