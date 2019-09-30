الهيمنة تقوي الزعيم لردم السد بنصف النهائي الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يحل الهلال مساء اليوم ضيفا على السد بملعب جاسم بن حمد بالدوحة، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، سعيا للوصول للنهائي القاري وحصد اللقب بعد أن خطف الهلال آخر لقب قاري له في نسخة عام 2000 قبل المسمى الجديد للبطولة التي استعصت عليه في النسخ الأخيرة، حيث خسر النهائي مرتين عام 2014 أمام ويسترن سيدني الأسترالي، وعام 2015 أمام أوراوا الياباني.

ويقف التاريخ إلى جانب الهلال، حيث نجح في الفوز على السد في البطولة الآسيوية بمختلف مسمياتها، 8 مرات مقابل فوزين فقط للفريق القطري.

ويشهد هذا الدور أيضا مواجهة أخرى شرق آسيوية غدا بين أوراوا الياباني مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني في اليابان.

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ويرمي الهلال (الزعيم) بكامل أسلحته بحثا عن تحقيق نتيجة يدخل بها مواجهة الإياب في 22 أكتوبر الحالي في ملعبه بجامعة الملك سعود بالرياض، وهو أكثر اطمئنانا ورفضا لتكرار ما حدث مع نده التقليدي النصر الذي أطاح به السد تحديدا من الدور ربع النهائي.

قبل المواجهة

تأهل الهلال عقب تخطيه الاتحاد في ربع النهائي بنتيجة 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب

تأهل السد بتخطيه النصر السعودي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب

يفقد السد مدافعه بيدرو ميغيل لإصابته في الركبة خلال مباراة النصر

يفقد الهلال لاعب وسطه نواف العابد لإصابته بتمزق عضلي خلال مباراة التعاون بالدوري المحلي

يتصدر الهلال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة من 5 جولات.

يتصدر السد الدوري القطري برصيد 12 نقطة من 4 جولات.

أكبر نتيجة بين الفريقين حققها الهلال عام 2014 عندما فاز 5-0، لناصر الشمراني (3 أهداف) وياسر القحطاني وسلطان الدعيع

أوراق مؤثرة في الهلال: جوميز وأندريه كاريلو وجيوفينكو وياسر الشهراني وسالم الدوسري ومحمد كنو ومحمد البريك

أوراق مؤثرة في السد: بغداد بونجاح ونام تاي هي وجابي وسعد الشيب وخوخي بوعلام وأكرم عفيف وحسن الهيدوس

لاعبو الفريقين المهددون بالإيقاف

علي آل بليهي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد كنو، ناصر الدوسري، بافيتيمبي جوميز

سالم الهاجري، أكرم عفيف، بغداد بونجاح، طارق سليمان، حسين الهيدوس