نتيجة لقاءات الهلال والسد آسيويا: 8-2

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يمتد تاريخ مواجهات الهلال والسد في البطولات الآسيوية على امتداد عقدين من الزمن، وذلك قبل انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، كما أنه عندما انطلقت البطولة بنظامها الجديد موسم 2002-2003، كان السد والهلال أول ممثلين لبلديهما بهذه البطولة.

قبل المسمى الجديد

تقابل الهلال والسد على المستوى القاري للمرة الأولى ببطولة الأندية الآسيوية 1999-2000 ذهابا وإيابا، وفاز الهلال 1-0 في الدوحة و2-1 بالرياض، وسجل الكويتي جاسم الهويدي الأهداف الثلاثة للهلال الذي واصل حتى توج باللقب.

بعد عامين تجددت مواجهتهما ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس عام 2002، وفاز الهلال 1-0 بفضل ادميلسون دياس ضمن قبل النهائي الذي أقيم من مباراة واحدة، وتغلب بعدها الهلال على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وأحرز اللقب.

2002-2003

في النسخة الأولى من الدوري بنظامه الجديد، أوقعت القرعة الفريقين ضمن المجموعة الثالثة، وجرت المنافسة بنظام التجمع من مرحلة واحدة في العين.

وفاز السد على الهلال 3-1، عن طريق العاجي عبدالقادر كيتا وسيرجيو ريكاردو وناصر كميل، في حين أحرز هدف الهلال عبدالله الجمعان.

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2010

أوقعت القرعة الفريقين بالمجموعة الرابعة إلى جانب ميس كرمان الإيراني والأهلي الإماراتي، وفي المباراة الأولى فاز الهلال 3-0 باستاد جاسم بن حمد، سجلها ياسر القحطاني (هدفين)، وثياجو نيفيز، فيما تعادلا بالرياض 0-0.

2014

شهد عام 2014 أربعة من أصل 9 مواجهات جمعت بين الهلال والسد بدوري أبطال آسيا، فقد أوقعت القرعة الفريقين في الدور الأول بذات المجموعة إلى جانب الأهلي الإماراتي وسيباهان الإيراني. وكما كان الحال في نسخة عام 2010، فقد فاز الهلال بهدفي ياسر القحطاني ونيفيز.

وخلال دور المجموعات تقابلا في مباراتين على التوالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة، في الجولة الثالثة تعادلا 2-2 باستاد جاسم بن حمد وسجل للهلال نيفيز، وبالرياض فاز الهلال 5-0، سجلها ياسر القحطاني وسلطان الدعيع وسجل ناصر الشمراني 3 أهداف (هاتريك).

ورغم هذه الخسارة إلا أن السد نجح في العبور عن المجموعة، ليلتقي الهلال مجددا بالدور ربع النهائي، ففي مباراة الذهاب بالرياض، فاز الهلال 1-0 سجله سلمان الفرج، فيما انتهت مواجهة الإياب في الدوحة 0-0.

2015

لعبا بدور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب فولاد خوزستان الإيراني ولوكوموتيف الأوزبكي، وفي مباراة الذهاب بالدوحة، فاز السد 1-0 بهدف خلفان إبراهيم، وفي الإياب بالرياض، فاز الهلال 2-1، سجل للهلال يوسف السالم، ومدافع السد محمد كاسولا بالخطأ في مرماه، وسجل السد هدفه من ضربة جزاء نفذها حسن الهيدوس.