الثأر يؤجج مؤجلة الاتحاد والتعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستضيف الاتحاد (6 نقاط) فريق التعاون (4 نقاط) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يبحث خلالها الاتحاد عن الثأر لفقدانه لقبا مهما عندما خسر أمام التعاون تحديدا بطولة كأس الملك نهاية الموسم الماضي.

ويصف الاتحاديون مواجهة الليلة بمباراة رد الاعتبار، نتيجة تفوق منافسه عليه في المواجهات التي جمعت الفريقين في الموسمين المنصرمين، بينما يطمح أبناء القصيم في فرض سيطرتهم ومواصلة علو كعبهم على العميد.

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ويملك الاتحاد رغبة قوية في مواصلة صحوته عقب الفوز في الجولة الماضية على الشباب، خاصة أنه سيستعيد خدمات مهاجمه الصربي ألكسندر بريجوفتش عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به أخيرا.

في الطرف الآخر، يخشى التعاونيون ظهور انخفاض في معدل اللياقة البدنية نتيجة تأجيل مباراتين له أمام الاتحاد والرائد.

ويقود التعاون اليوم 4 لاعبين سبق لهم اللعب في الاتحاد هم: طلال عبسي وأحمد عسيري وربيع السفياني وياسين برناوي. ‏