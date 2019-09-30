الفيحاء آخر ظهور للمحمدي في الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين - جدة

أكدت لـ»مكة» مصادر قريبة من البيت الأهلاوي أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام الفيحاء ضمن الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستكون الأخيرة للمدرب الحالي الموقت صالح المحمدي، حيث اقتربت إدارة النادي من حسم الملف من خلال المفاوضات الجارية حاليا مع أكثر من مدرب أجنبي.

وتسلم المحمدي المهمة خلفا للكرواتي برانكو ايفانكوفيتش الذي أقيل بعد الجولة الثالثة من الدوري بعد أن جمع 4 نقاط من التعادل مع العدالة والفوز على الاتفاق والخسارة من الوحدة، فيما أضاف المحمدي للفريق 4 نقاط أخرى من مباراتين فاز في الأولى على الفتح 2-0 وتعادل في الثانية مع النصر 0-0.

في سياق متصل، تقرر إبعاد قائد الفريق حسين عبدالغني حتى نهاية الموسم بقرار مشترك (إداري وفني)، كما أكدت مصادر وصول النادي إلى قرار يقضي برحيل المدافع سعيد المولد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتحديدا إلى الرائد، نتيجة توتر العلاقة بين اللاعب والجمهور لعدم رضاها عما قدمه من مستويات خلال الفترة الماضية.