الشباب يتأهب لإكمال تأهله عربيا بالساورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يستكمل الشباب اليوم مشوار تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة محمد السادس للأندية العربية، عندما يستضيف نظيره شبيبة الساورة الجزائري على ملعبه في مقر النادي (ملعب الأمير خالد بن سلطان) ضمن إياب دور الـ 32.

ونجح الشباب في إنهاء مباراة الذهاب في الجزائر فائزا بنتيجة كبيرة ومطمئنة بلغت 3 - 1، تبادل تسجيلها سيبا وأسبريلا والحمدان، الأمر الذي يسهل مهمة الفريق اليوم ويجعله على مقربة من التأهل من واقع دولة المباراة بأكثر من فرصة من بينها الفوز والتعادل والخسارة 0 - 1 و2 - 1.

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وعمل المدير الفني للشباب الأرجنتيني خورخي ألميرون خلال اليومين الماضيين على توفير دبلاء للمصابين حسن معاذ والصليهم وصوماليا، والمضي في البطولة التي تعد هدف أساسيا واستراتيجيا لإدارة النادي في الموسم الحالي.

أما الضيف الجزائري فيعيش أوضاعا غير مستقرة بعد أن تقدم رئيس النادي محمد زوراطي باستقالته بعد الثلاثية الشبابية التي أعقبتها انتقادات لاذعة من الإعلام الجزائري.

وينتظر أن يعتمد المدير الفريق لمين أبوغرارة على اعتماد أسلوب هجومي حيث أنه مطالب بالفوز 2 - 0 على الأقل ليضمن التأهل.