شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب استاد القاهرة لاستضافة مباراة مصر ضد بوتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطاب رسمي إلى هيئة استاد القاهرة يطلب فيه خوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة.

كما تضمن الخطاب أن المنتخب سيتدرب بالملعب لاستاد القاهرة بداية من يوم 7 أكتوبر المقبل.

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ومن المقرر أن يعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، القائمة المحلية لمعسكر أكتوبر عقب نهاية مباريات الجولة الثانية للدورى ، و يحضر الجهاز المعاون للمنتخب جميع مباريات الدورى الفترة المقبلة لمراقبة اللاعبين عن كثب واختيار الأفضل من بينهم.

وكان حسام البدرى المدير الفنى أعلن أسماء الجهاز المعاون له فنيًا وإداريا وجاء كالتالى: محمد بركات "مدير إداري" وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، ومحمد أبو العلا طبيب منتخب وشادى الجيلانى منسق إعلامى والتونسى أنيس الشعلانى مخطط أحمال ومينا سامح وعلى محمد على إداريين، وبدر أمام ومحمد أسامة فى الجهاز الطبي.