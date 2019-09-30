شكرا لقرائتكم دونجا ومدبولي فى قائمة الإسماعيلي ضد المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربي ميودراج المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة مباراة المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء ، فى ثانى جولات الدورى المصري الممتاز. وضمت قائمة الإسماعيلي ضد المصري كلا من :- حراسة المرمى : محمد مجدى عبد الفتاح ومحمد فوزى . Advertisements الدفاع : محمد مجدى الجمل وباهر المحمدى ومحمد هاشم وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم وأحمد أيمن. الوسط : عماد حمدى ومحمد بيومى ومحمود دونجا وأحمد مدبولى وهمام طارق وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق. الهجوم : شيلونجو وبيكيتى سيلفا ومحمد حمدى زكى ومحمد الشامى ووجيه عبد الحكيم.

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