شكرا لقرائتكم ثلاثى الإسماعيلى يعود للتدريبات الجماعية قبل مواجهة المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الإسماعيلى الرئيسى مشاركة الثلاثى محمود عبد العاطى "دونجا" وأحمد مدبولى ومحمد صادق بعد اكتمال جاهزيته الفنية. ويستعد الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدى الاربعاء المقبل بدون حضور جماهيرى على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الثانية من الدورى المحلى وبات تواجد الثلاثى من عدمه فى الديربى حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش. يذكر أن الدراويش قد فاز بالجولة الأولى على حساب الجونة بهدف نظيف.

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