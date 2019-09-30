شكرا لقرائتكم حسام الزناتى مديرا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختير حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، مديراً لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

تواجد حسام الزناتي من قبل فى بطولة أمم أفريقيا 2019 للكبار التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يولييو الماضيين ، ضمن المساعدين لمدير بطولة أمم أفريقيا الماضية.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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يضع مسئولو اللجنة الخماسية و وزارة الرياضة أمال كبيرة على منتخب مصر الأوليمبي من أجل تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية ، خاصة بعد أن خرج المنتخب الأول من دور الـ16 عقب الهزيمة 0 /1 أمام جنوب أفريقيا وتوزيع البطولة التى استضافتها مصر.

تقام فى السابعة مساء الأربعاء المقبل قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التى تستضيفها مصر ، بالمنتزه بالإسكندرية بمشاركة 7 منتخبات بالإضافة إلى مصر.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولي مباشرة إلى نهائيات أوليمبياد طوكيو 2020.