شكرا لقرائتكم الجزيرة يقترب من سوبر السلة ويتقدم على الزمالك 46 / 40... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم فريق الجزيرة على نظيرة الزمالك فى الشوط الثانى بنتيجة 46 / 40 من المباراة التى تجمعهما حاليا بأحد الصالات بمدينة السادس من أكتوبر فى سوبر كرة السلة . وانتهت أحداث الفترة الأولى من المباراة بتقدم الجزيرة على الأبيض بنتيجة 30 / 24 والتى ظهر اللاعبين فيها بالجدية و الحماس القوى . Advertisements وأقتحم جمهور الزمالك مدرجات صالة السادس من أكتوبر مما تسبب فى إيقاف المباراة أكثر من مره خلال أحداث اللقاء . وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائى بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلاً للكأس بعد الفوز على الأهلى فى المباراة النهائية.

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