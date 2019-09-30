شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف مدى إصابة "الونش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الجهاز الطبى للزمالك إن إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأبيض، عبارة عن شد في العضلة الضامة تعرض لها اللاعب في تدريب الفريق فى برج العرب يوم السبت الماضي.

وكشف جهاز الزمالك الطبى إنه يجرى محاولات حالياً لتجهيز اللاعب للتواجد مع الفريق فى مواجهة المقاصة القادمة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الخميس القادم، على ستاد السلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكان الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك قد استبعد الونش من قائمة الفريق الأبيض فى المباراة التى لم تقام أمام جينيراسيون فوت السنغالى، أمس الأحد، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا ليكشف جهاز الزمالك الطبى إن الاستبعاد جاء بسبب تلك الإصابة بعدما خضع اللاعب لبرنامجا تأهيلياً بداية من اليوم الإثنين لتجهيزه للفترة القادمة.

يذكر أن الزمالك ينتظر قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مباراته مع جينيراسيون بعدما تمسك الأخير بعدم خوض اللقاء بالأمس بداعى تواجدهم فى ملعب بتروسبورت، يوم السبت الماضى، وفقاً للموعد الذى تم تحديد والمكان قبل قدومهم إلى القاهرة، رغم التعديلات التى أجراها الكاف بتعديل موعد ومكان اللقاء.