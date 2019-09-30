شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة فايلر مع رمضان صبحى فى "التتش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى جلسة قصيرة مع رمضان صبحي، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش، وجاءت جلسة فايلر مع رمضان، في إطار الجلسات التحفيزية التي يعقدها مع لاعبي الفريق، إلى جانب المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو لتجهيز الجميع معنويا وفنيا.

فيما خاض عربي بدر، لاعب فريق الشباب بالنادي تدريبات تأهيلية اليوم على هامش مران الفريق، وخاض عربي بدر، تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي.

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بينما قاد ديفيد سيزا المدرب العام فقرة خاصة للتدريب علي الكرات العرضية، بمشاركة بعض اللاعبين خلال المران، فى الوقت الذي ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على الجانب الفني والخططي خلال المران الذي أقيم مساء اليوم.

وأجرى فايلر تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية، وحرص على منح تعليمات خاصة للاعبين وإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.