شكرا لقرائتكم إستئناف سوبر السلة بين الزمالك والجزيرة بعد إيقافه بسبب الجمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حكم مباراة السوبر لكرة السلة بين فريقى الزمالك و الجزيرة أستئناف المباراة عقب السماح بتواجد جمهور الابيض بالصالة التى تقيم عليها المباراة بمدينة السادس من أكتوبر . ووافق مسئولى نادى الجزيرة على تواجد الجمهور في الصالة للاستكمال المباراة خلال أحداث الشوط الاول وقام الجهاز الفنى لفريق الزمالك التوجه الى الجمهور للمطالبة بالالتزام بالروح الرياضية Advertisements وأنتهى أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الجزيرة على الابيض بنتيجة 30 / 24 حيث ظهر علي لاعبي الفريقين الجدية و الحماس القوى . وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائي بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلا للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

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