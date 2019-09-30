شكرا لقرائتكم إيقاف سوبر السلة بين الزمالك والجزيرة بسبب الجمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حكم مباراة السوبر لكرة السلة بين فريقى الزمالك و الجزيرة ايقاف المباراة بسبب دخول جمهور الابيض للصالة التى تقام عليها المباراة بمدينة السادس من أكتوبر .

وطالب مسئولى نادى الجزيرة خروج الجمهور من الصالة للاستكمال المباراة خلال احداث الشوط الاول وقام الجهاز الفنى لفريق الزمالك التوجه الى الجمهور للمطالبة بخروجهم .

وكان اتحاد السلة قد قرر إقامة مباراة السوبر بدون جماهير .

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ومن المقرر أن يقام تكريم مدحت وردة اسطورة السلة ، على هامش مباراة السوبر التى تجمع فريقى الزمالك و الجزيرة اليوم فى صالة الشباب والرياضة بأكتوبر .

وكرّم الاتحاد الدولى لكرة السلة وردة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضى، وتحدث وردة باللغة العربية ووجه الشكر للاتحاد الأفريقى والدولى للعبة على اختياره لهذا المكان.

وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائي بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلا للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.