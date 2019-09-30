شكرا لقرائتكم فايلر يكشف للاعبى الأهلى نقاط ضعف الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على شرح نقاط القوة والضعف في فريق الإنتاج الحربي، ومنح لاعبيه التعليمات لتنفيذها في المباراة، كما قام بشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية خلال هذه المحاضرة.

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وانتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت فى المران الجماعي بعد اكتفائهم بالتأهيل فى مران الأمس، وخاض حراس مرمى الفريق تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى التدريبات القوية للحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، والتي ركز خلالها على سرعة رد الفعل، والكرات العرضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.