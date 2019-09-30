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شكرا لقرائتكم فايلر يكشف للاعبى الأهلى نقاط ضعف الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت فى المران الجماعي بعد اكتفائهم بالتأهيل فى مران الأمس، وخاض حراس مرمى الفريق تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى التدريبات القوية للحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، والتي ركز خلالها على سرعة رد الفعل، والكرات العرضية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
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