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جدة - عمرو شويل الأهلي يغرم صالح جمعه 50 ألف جنيه ويهدد بالتصعيد



قرر النادى الأهلى توقيع عقوبة مالية قاسية على صانع ألعاب الفريق الكروى الأول صالح جمعه بسبب غيابه المتكرر عن تدريبات اللاعبين المستبعدين خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادى الأهلى فإن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أبلغ اللاعب بتغريمه 50 ألف جنيه وهدد بالتصعيد ومضاعفة الغرامات المالية حال تكرار الغياب مجدداً عن تدريبات الفريق.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي لخوض مباراته ضد الانتاج الحربى فى إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى المصري الممتاز.

وأكد عبد الحفيظ أن القرار يشمل الجميع وأنه سيتم تنفيذه دون الرجوع للاعبين بالاضافة الى أن الخصم سيتم وضعه حال اعتذر اللاعب من عدمه وان مبدأ الغياب عن المران تعنى الخصم مباشرة.

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الأهلي ضد الانتاج الحربي



واصل فريق الأهلى استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية في بطولة الدوري العام.

بدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وخاض حراس الفريق شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

الأهلي ضد الانتاج الحربي



وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين، ثم قاد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فقرة مطولة ركز فيها على الجانب الخططي، وتنفيذ بعض الجمل الفنية.

وقاد ديفيد سيزا المدرب العام فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، كما خاض رمضان صبحي فقرة خاصة في نهاية المران للتصويب على المرمى.