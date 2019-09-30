اتحاد جدة يصطدم بالتعاون في مواجهة مؤجلة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ستكون مهمة اتحاد جدة صعبة للغاية حينما يستضيف نظيره التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في مواجهةٍ مؤجلة من المرحلة الثانية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقرر اتحاد القدم السعودي تأجيل المواجهة بسبب مشاركة الاتحاد في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال والذي خاض من خلالها مواجهة العهد اللبناني.
ونجح الاتحاد في استعادة توازنه بعدما حقق فوزاً مهماً في المرحلة الماضية أمام مضيفه الشباب 2-1 في المواجهة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وأمام الاتحاد فرصةً كبيرة في حال فوزه حيث سيترك مركزه العاشر وسيصعد إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوحدة الثالث وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال.
وفي المقابل يبحث التعاون عن استعادة توازنه بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم والتي كانت أمام الهلال في المرحلة الماضية بنتيجة 2-1.
وجمع التعاون 4 نقاط حتى الآن من فوزٍ على العدالة وتعادل أمام الحزم في حين تبقى له مواجهة مؤجلة أخرى ستكون أمام غريمه التقليدي الرائد ستلعب يوم 6 نوفمبر المقبل.
ويعلم التعاونيون أن الفوز سيعطي الفريق دفعةً قوية وسيدخلهم دائرة المنافسة، إذ سيرفع رصيده إلى 7 نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة له.
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