شكرا لقرائتكم لوتشيسكو: نصف النهائي يعكس تطور مستويات الهلال والسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال أن وصول فريقه والسد القطري إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا يعكس مدى تطور الفريقين قبل مواجهتهما ذهاباً يوم الثلاثاء.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء: نحن جاهزون لخوض الشوط الأول من المواجهة، ونأمل العودة من خارج الديار بنتيجة إيجابية، وينتظر أن تكون المواجهة ممتعة.

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وزاد: السد فريق قوي ومنظم، ويملك لاعبين جيدين وكذلك نسبة استحواذ عالية على الكرة، لكننا جاهزون لذلك. وأردف: خضنا عدة مباريات قوية خلال الموسم الحالي وضعتنا في مرحلة مهمة من الاستعداد للعب المباراة.

وفي المقابل قال محمد الشلهوب قائد الهلال إن فريقه يبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية بعد أن بذل مجهودات كبيرة في المسابقة لبلوغ هذه المرحلة.

وقال اللاعب المخضرم: لدينا الرغبة بتحقيق الانتصار وتحقيق هدفنا بالوصول إلى المباراة النهائية، ودائماً ما تكون مباريات الهلال والسد ممتعة نظراً لكمية النجوم التي تحتويها قائمتيهما.