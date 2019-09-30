شكرا لقرائتكم الشباب يواجه شبيبة الساورة بأكثر من فرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون الشباب السعودي مرشحاً فوق العادة لبلوغ الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حينما يستضيف على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي نظيره شبيبة الساورة الجزائري، في إياب الدور 32 للمسابقة.

ونجح الشباب في إنهاء مواجهة الذهاب التي أقيمت في الجزائر الأسبوع الماضي بفوزٍ بنتيجة 3-1 وهي النتيجة التي قربت الفريق من التأهل كثيراً.

ويدخل الشباب المباراة بأكثر من فرصة، إذ إن التعادل أو الخسارة بفارق هدف ستمنحه بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور ثمن النهائي.

Advertisements

ويعيش الشباب أوضاعاً فنية غير جيدة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تراجع نتائجه في المراحل الخمس الماضية، بعدما بدأ مشواره في الدوري بفوزٍ مهم على مضيفه الفتح في حين تعادل في ثلاث مباريات متتالية أمام ضيفه الفيصلي وجاره النصر ومضيفه ضمك، وخسر آخر لقاءاته أمام ضيفه اتحاد جدة في المرحلة السابقة.

ويحتل الشباب في المركز 11 برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير في حين تنتظره مباراة صعبة يوم السبت المقبل إذ سيحل ضيفاً على العدالة الصاعد حديثاً والذي يقدّم أداءً مميزاً في أول مشاركة له بدوري المحترفين في تاريخه.

وفي المقابل يعلم فريق شبيبة الساورة صعوبة المهمة لاسيما أنه فشل في تحقيق نتيجة الفوز في مباراة الذهاب والتي كانت على أرضه ويحتاج إلى الفوز بنتيجة 2-صفر، أو بفارق 3 أهداف إذا ما أراد التأهل.